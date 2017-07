Cada vez mais acreanos passam a usar planos de saúde privados

Da redação ac24horas 20/07/2017 08:56:04

Seis Estados, entre eles o Acre, apresentaram aumento no número de beneficiários dos planos de saúde privados nos últimos doze meses. Em junho do ano passado, eram 42.527 beneficiários e hoje são 43.970, crescimento de 1.443 novos usuários em um ano –ou 3,39%. Junto com Acre, Amazonas, Ceará, Piauí, Santa Catarina e Tocantins também tiveram resultados positivos no período. Os dados são da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

No País, o setor apresentou 47.383.248 de beneficiários em planos médico-hospitalares, o que representou um crescimento de 155.153 beneficiários em relação ao mês anterior. Nos planos exclusivamente odontológicos, o aumento foi de 1.582.597, totalizando 22.669.357 de beneficiários nessa modalidade.