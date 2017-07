Briga de bar resulta em motocicleta incendiada, na periferia de Cruzeiro do Sul

Archibaldo Antunes 20/07/2017 19:23:39

O desentendimento entre dois homens na noite passada resultou no incêndio de uma motocicleta Honda CG 125 FAN KS, placa OVG 2143. O crime aconteceu por volta das 21 horas, na Rua 25 de Agosto, bairro Aeroporto Velho, na periferia de Cruzeiro do Sul. Acionada, uma guarnição da Polícia Militar encontrou o veículo em chamas ao chegar ao Bar do Mazim, local em que, de acordo com o boletim de ocorrência, teria ocorrido a briga entre o proprietário da moto, Valdecir Ricardo dos Santos Filho, de 26 anos, e outro sujeito, de prenome Giovani.

Segundo relato feito pela PM, Valdecir estava no estabelecimento bebendo em companhia de amigos quando se desentendeu com Giovani. Os dois então passaram a trocar socos, até que o proprietário interviu.

Trancado dentro do bar, Valdecir ligou para o pai, que atua como policial militar no município de Guajará (a 16 quilômetros de Cruzeiro do Sul), a fim de que pudesse deixar o local em segurança. Do lado de fora, um grupo de homens batia nas portas, um deles supostamente portando uma arma de fogo.

Valdecir então avistou um clarão, e pensou se tratar da viatura da PM com o pai. Era, porém, a sua motocicleta sendo consumida pelas chamas.

Os policiais militares fizeram buscas nas imediações em busca de suspeitos, mas ninguém foi preso. O fato de não ter dado detalhes precisos sobre os acusados inviabilizou a identificação dos incendiários.

Agora o caso será investigado pela Polícia Civil.