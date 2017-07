Bairros da Sobral lideram denúncias de “gato” na rede elétrica, diz Eletroacre

Da redação ac24horas 20/07/2017 09:02:23

Os bairros com mais denúncias de “gato” na rede elétrica em Rio Branco estão todos na Baixada da Sobra, segundo balano divulgado pela Eletrobras Distribuição Acre: João Eduardo, Bahia, Palheiral e Ayrton Sena. Dessas regiões partiram a imensa maioria das 60 queixas de fraude elétrica registradas desde o dia 20 de julho, quando foi divulgado o número de WhatsApp (68)99989-5638 pelo qual chegam as informações envolvendo roubo de energia.

Tendo em vista o sucesso da campanha a Eletroacre lança nesta quinta-feira, 20, a 2a etapa da campanha contra o desperdício e as fraudes na rede elétrica. Serão veiculadas peças publicitárias nas rádios, sites e redes sociais para conscientizar os consumidores sobre os prejuízos causados por quem age de forma fraudulenta. Além do WhatsApp as denúncias podem ser feitas também pelo e-mail fraude@eletrobrasacre.com.br.

A Campanha de Perdas, de acordo com o assistente da Diretoria Comercial Thiago Alencar, procura conscientizar os consumidores de que grande parte do prejuízo causado pelo ato de fraudar e furtar energia é rateado nas faturas de consumo de quem age corretamente. “O grande parceiro dessa campanha é a população. Queremos alertar para que o consumidor não deixe que ninguém o faça pagar por algo que não usou. Por isso a importância da denúncia”, finalizou Alencar.