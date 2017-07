Agência lista apenas a capital Rio Branco como lugar mais bonito para ser visitado no Acre

Da redação ac24horas 20/07/2017 08:38:18

A Expedia Brasil, apontada pelas consultorias especializadas como uma das maiores agências de viagens online do mundo, publicou esta semana os destinos mais bonitos de cada estado do Brasil. Do Acre, apenas a capital Rio Branco é tida como o mais bonito lugar para se visitar. O Governo do Estado, no entanto, lista vários outros. Um deles é o Parque Nacional da Serra do Divisor, em Cruzeiro do Sul.

“O ranking é para fugir do trivial, a intenção foi buscar alguns dos pedaços mais bonitos de cada estado brasileiro que não costumam fazer parte dos roteiros tradicionais de viagem”, justifica a Expedia. Segundo ela, como é impossível definir a beleza propriamente dita, o levantamento identificou os destinos levando em consideração todos os aspectos e características que transformam esses lugares em verdadeiros paraísos. A lista completa de todos os estados está no portal da Expedia Brasil.