Taxistas vão oferecer 20% de descontos em corridas durante a Expoacre, diz sindicato

Luciano Tavares, da redação ac24horas 19/07/2017 17:12:34

As corridas de táxi saindo do Parque de Exposições Marechal Castelo durante a Expoacre este ano terão um desconto de 20%, informou nesta quarta-feira, 19, o presidente do sindicato da categoria no Acre, Esperidião Teixeira. O mesmo desconto também vale para passageiros com destino ao parque no período da festa agropecuária.

O desconto já é parte da proposta da classe em melhorar os serviços e os preços depois do surgimento do aplicativo Uber em Rio Branco.

“Já é uma prática estabelecida entre as operadoras como a Rio, a Apuí, em que haverá descontos durante o período da Expoacre tanto para que vai para a Expoacre como para quem sai da feira em direção a sua casa”, lembrou Esperidião.

A Expoacre começa neste sábado, 22, e termina no dia 30 de julho, domingo.