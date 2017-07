Polícia Militar deflagra operação em estradas no interior do Acre

Da redação ac24horas 19/07/2017 08:30:23

A Polícia Militar do Acre (PM/AC) deflagrou uma mega operação nas estradas do estado. O intuito é combater práticas criminosas que estão ocorrendo no interior, principalmente na área rural, onde a polícia é mais ausente.

A ocorre nas cidades de Feijó, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Plácido de Castro e Acrelândia. O número de policiais envolvidos não foi divulgado, mas na Capital também há homens do Batalhão de Operações Especiais e Florestal nas estradas.

Os primeiros resultados já aparecem: no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco, após patrulhamento numa área fundista, classificada pela polícia como “refúgio de criminosos”, os militares fizeram uma devassa, e devem manter de forma ostensiva os trabalhos no local.

Já em Feijó, vários carros foram abordados em ramais da cidade. Foi combatido o tráfico de drogas, e o roubo de veículos particulares. O intuito também foi de evitar o contrabando de armas de fogo ou outros materiais ilícitos.

No total de quatro pessoas já foram presas em práticas ilícitas. Além disso, quatro armas de fogo também foram apreendidas pelos policiais. A ocorrência foi registrada no Ramal da Linha 7, em Acrelândia.