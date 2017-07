Polícia Federal prende casal transportado droga no aeroporto de Rio Branco

Da redação ac24horas 19/07/2017 10:33:01

Cerca de 6Kg de cocaína foram apreendidos no Aeroporto de Rio Branco na madrugada desta quarta-feira, 19. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina dos agentes federais para reprimir o tráfico de drogas interestadual pelos voos comerciais que saem e que passam por Rio Branco/AC.

Por ocasião da fiscalização dos passageiros em um voo originário de Cruzeiro do Sul/AC, foi identificado um homem e uma mulher transportando droga presa ao corpo.

O casal é natural de Altamira/PA e saíram de Cruzeiro do Sul/AC com destino a Belém/PA. Pelas informações levantadas até o momento, os presos seriam apenas “mulas” contratadas para a realização do transporte da droga. A continuidade das investigações vai possibilitar a identificação dos compradores e financiadores da droga apreendida. O casal foi conduzido até a Superintendência da Polícia Federal para a formalização do flagrante.