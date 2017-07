Maus-tratos aos animais serão fiscalizados durante a Cavalgada, no próximo sábado

Além dos chamados protetores de animais, as equipes da Secretaria de Turismo (Setul) e a polícia vão fiscalizar fortemente os casos de maus-tratos aos animais que participarem da Cavalgada, no próximo sábado, dia 22, em Rio Branco. O evento abre, oficialmente, a Expoacre 2017.

O assunto foi tratado em reunião realizada na tarde desta terça-feira, dia 18, com a participação das instituições ligadas ao evento. A informação é que já começou a fiscalização para impedir que animais doentes sejam colocados à margem da rodovia e participem do trajeto, dando risco a outros animais.

“Toda a equipe da Setul também estará presente no dia fiscalizando para caso haja maus-tratos aos bichos, além de verificar se todos estão inscritos. Lembrando que o cadastro dos cavalos, assim como dos quadriciclos, segue até quinta-feira, 20, no prédio da Secretaria de Turismo e Lazer, na Arena da Floresta”, lembra a gestora da pasta, Rachel Moreira.

Mudanças no trânsito

O fiscalizador do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) Jones Costa ressalta que o fluxo na Via Chico Mendes será alterado devido ao evento. “A partir das oito horas do sábado, o acesso para a via será fechado, e nossas equipes estarão no suporte para que a trafegabilidade seja direcionada para outras ruas adjacentes”, diz.