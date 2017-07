Marina Silva volta ao Acre para agenda familiar e política

Da redação ac24horas 19/07/2017 08:21:00

A porta-voz da Rede, Marina Silva, volta ao Acre nesta quarta-feira, 1, após os compromissos de apoio de campanha no Amazonas na terça-feira. A presidenciável do Acre cumpriu agenda eleitoral em Manaus junto com Luiz Castro, o candidato da Rede ao governno do Amazonas e chega Rio Branco para visita familiares, reunião com militantes de seu partido para avaliação do cenário político local e para ministrar uma palestra no próximo sábado, 22, no auditório do Hotel Hollida In Expres. A ex-senadora Heloísa Helena estará presente.