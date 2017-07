Manifesto de índios em Rondônia pode deixar o Acre ás escuras

Jairo Barbosa 19/07/2017 14:08:33

Um base da Eletrobrás, localizada na linha 2, distante cerca de 500 metros da BR 364, no distrito de Extrema, em Rondônia, será tomada por indios Kaxararí nesta quinta feira.

O manifesto dos indígenas pode causara interrupção do fornecimento de energia elétrica para o Acre atráves do linhão, um vez que as lideranças indígenas não descartaram ataques a duas torres que existem no local.

Paulo Kaxararí, um dos caciques da tribo, disse não garantir que um indígena venha atacar ou atear fogo em um das torres.

O grupo se organizou na aldeia da Terra Indígena Kaxararí com mantimentos para durar até vinte dias, numa mostra de que o movimento pode evoluir.

Os indios cobram a implantação da rede de energia elétrica do local que será ocupado até a aldeia onde vivem. Segundo Paulo, em Porto Velho, os indios receberam a informação que foram liberados R$ 19 milhões para a realização dessa obras, mas o dinheiro não foi aplicado e desapareceu.

No Acre, o superintendente da PRF, César Henrique, mobilizou representantes da FUNAI e do Ministério das Minas e Energia para que seguissem para o local do protesto.