Governo do Acre autoriza realização de concurso para defensor público com 15 vagas

Da redação ac24horas 19/07/2017 12:44:21

Nas próximas semanas deve ser publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) o edital do concurso para provimento de 15 vagas para o cargo de defensor público do Acre. A notícia foi anunciada pelo governador Sebastião Viana e pela defensora-geral do Estado, Roberta Caminha, na manhã desta quarta-feira, 19, durante reunião que contou com a presença da secretária-chefe da Casa Civil, Márcia Regina Pereira.

“As 15 vagas serão destinadas ao interior do Estado. Isso para nós da Defensoria Pública do Acre é um grande passo, de significativa importância. Agradecemos muito todo apoio que a gente vem recebendo do governo do Estado”, afirmou Roberta Caminha.

Viana ressaltou que apesar do momento de crise a gestão estadual segue investindo na valorização do servidor público e na ampliação e melhoria dos serviços prestados à população.

A defensora-geral adiantou que o contrato com o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), organizador do certame, já foi assinado e o procedimento para a autorização orçamentária para a realização desse concurso está concluído. A previsão é que até a próxima semana seja disponibilizado o edital que abre 15 novas vagas para defensor público do Acre.

“Com certeza, a entrada desses novos servidores vai elevar muito a qualidade do nosso trabalho e levar o atendimento jurídico integral e gratuito àquele que mais necessita, principalmente no interior do estado”, destacou Roberta de Paula Caminha.

Atualmente, a DPE conta com 46 defensores públicos que prestam serviços jurídicos à população acreana. “Com essa leva que vai ingressar, provavelmente, no início do ano que vem, vamos ter 61 defensores”, concluiu a defensora-geral.