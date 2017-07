FPM: 2ª parcela de julho cai na conta das prefeituras do Acre nesta quinta-feira, dia 20

Da redação ac24horas 19/07/2017 08:03:16

A segunda parcela de julho do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) será depositada nesta quinta-feira, 20, na conta das 22 prefeituras do Acre. Serão R$4.128.444,06 já considerando o desconto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

O valor a ser repassado, quando comparado ao mesmo período de 2016, teve uma queda de 8,12%. O percentual não leva em consideração os efeitos da inflação. Levando-se em conta o total repassado a todos os municípios brasileiros, considerando os efeitos da inflação e o repasse extra de 1% de julho, houve crescimento de 7,05% em relação ao ano anterior em 2017.

Com base na tendência apresentada em anos anteriores, as organizações de defesa dos municípios alertam aos gestores que o Fundo pode apresentar desempenho inferior nos próximos meses. Além disso, o segundo repasse extra de 1% do FPM só vai ocorrer em dezembro. Os gestores locais devem considerar, ainda, as incertezas em relação à consistência da recuperação econômica.