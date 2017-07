Telefonia: Após redução de 2 mil linhas móveis, Estado do Acre perde 593 linhas fixas

Da redação ac24horas 18/07/2017 10:19:12

A telefonia anda em baixa entre os acreanos. Depois de perder mais de 2 mil linhas móveis em junho, as linhas fixas diminuíram 2,16% no Acre nos últimos doze meses no Acre. Os dados são da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e foram divulgados na tarde desta segunda-feira, 17. O percentual se refere a 593 linhas que foram desativadas no Acre, entre as menores reduções do País no período.

No País, no mês de maio de 2017, a telefonia fixa registrou 41.293.287 de linhas em operação, 16.931.393 para as autorizadas e 24.361.894 para as concessionárias. Esse total representa uma diminuição de 2.277 mil (-0,01%) para as autorizadas e 73,08 mil (-0,30%) para as concessionárias em comparação com o mês anterior.