Quase 75% dos empresários do ramo da hotelaria estão otimistas para o período da Expoacre 2017

Da redação ac24horas 18/07/2017 10:05:34

Otimismo. Este é o sentimento de 73% dos empresários do ramo hoteleiro quanto ao aumento da taxa de ocupação no período da Expoacre, a ser realizada entre os próximos dias 22 e 30 de julho. O estudo é da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC), por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac), feito entre os últimos dias 10 e 14 junto a 15 hotéis da capital acreana.

Segundo os empresários hoteleiros, os hotéis da rede de Rio Branco têm entre 19 e 120 cômodos, sendo que aproximadamente 1/3 dos empreendimentos possuem mais de 50 apartamentos e pelo menos 15%, entre 100 a 120. De acordo com o levantamento, a estratégia de oito em cada dez empresários está centrada nas promoções durante o período da feira agropecuária, especialmente em relação aos preços das diárias, que devem variar entre R$ 40 e R$ 380.

O estudo avaliou, também, a expectativa quanto aos hóspedes esperados no período e, para mais da metade do empresariado do setor, a maioria virá do interior acreano; outros 22% acham que serão do Estado de Rondônia; seguidos por 17%, que esperam hóspedes de outras localidades.

Em relação aos serviços de hospedagens, nove em cada dez empresários admitem que concederão descontos em margens autorizadas em relação aos preços cobrados nas diárias. Além disso, a expectativa de ocupação dos hotéis é de 60%.