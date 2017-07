Produtividade na pecuária do Acre é uma das mais baixas

Da redação ac24horas 18/07/2017 08:33:25

O Acre é um dos estados em que a produtividade na pecuárria está abaixo da média nacional: enquanto no País há registros de produtividades acima de 18 arrobas por hectare ao ano no Acre a produtividade estava em torno de 12@/ha/ano, uma situação que chamou a atenção de consultorias especializadas –aparentemente um problema o dado é uma janela de oportunidades, segundo a agência Agroconsult, especializada na economia pecuária.

Esse índice abre possibilidades para que os produtores tenham mais tempo e mais flexibilidade de adaptar seu sistema de produção de acordo com as tendências do Estado. Para Maurício Palma Nogueira, coordenador do Rally da Pecuária, a tendência é que a concentração siga, em breve, os demais estados, inclusive a vizinha Rondônia.

“No evento que realizaremos em Rio Branco, vamos orientar o produtor em relação às necessidades e desafios que ele tem pela frente, além de abordar todos os temas relevantes na atualidade, como perspectivas de preços e impactos nos resultados”, explica. O Rally estará em Rio Branco nesta segunda-feira, 14.