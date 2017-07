Primeiro semestre apresentou queda de 16% nos acidentes de trânsito na capital, diz Detran

Da redação ac24horas 18/07/2017 16:45:11

Dados fornecidos pelo setor de Estatística e Mapeamento de Acidentes de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) apontam que, somente no primeiro semestre deste ano, houve uma redução de 16% no total de acidentes de trânsito na capital acreana.

A redução corresponde ao comparativo da quantidade de acidentes no mesmo período do ano passado, considerando que Rio Branco é o município que concentra a maior quantidade de veículos do estado – mais de 160 mil – e que neste período houve um aumento de 1,4% da frota.

Em números reais, em 2016 ocorreram 2.206 acidentes entre janeiro e junho enquanto que neste mesmo período de 2017 ocorreram 1.862, o que representa a redução de 16% no total de acidentes.

Segundo o diretor-geral do Detran/AC, Pedro Longo, o resultado apresentado é fruto de um trabalho extensivo das campanhas educativas e de conscientização desenvolvidas pelo órgão no decorrer deste ano.

“Ficamos felizes com este resultado, mostra que o cidadão está mudando o comportamento no trânsito, valorizando e respeitando mais a vida e o próximo”, ressalta Longo.

Ações educativas

Com as ações nas escolas, blitze, abordagens em bares e restaurantes, a Coordenadoria de Educação de Trânsito do Detran/AC alcançou quase 120 mil pessoas no primeiro semestre deste ano, somente em Rio branco.

Para Geny Polanco, coordenadora de Educação de trânsito da autarquia as ações de educação contribuem para a conscientização do cidadão e reflete na queda do número de acidentes.

“Nossa meta é chegar ao fim do ano com uma redução ainda maior tanto na quantidade de acidentes quanto na quantidade de mortes, vamos concentrar esforços para garantir esta redução”, afirma Geny.