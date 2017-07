Prefeito Gedeon Barros anuncia pagamento da primeira parcela do 13º salário em Plácido de Castro

Da redação ac24horas 18/07/2017 13:38:29

A prefeitura de Plácido de Castro irá pagar nesta quarta-feira (19), a primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais. O montante estimado que será injetado na economia local é de mais de meio milhão de reais.

O prefeito Gedeon Barros (PSDB) destacou o aquecimento do mercado com a liberação antecipada de metade do 13º salário dos servidores da prefeitura.

“Estamos demonstrando a nossa seriedade e compromisso com o funcionalismo público e a sociedade em geral. Estamos trabalhando intensamente para equilibrar as finanças da prefeitura. Sabemos que o comércio depende muito do equilíbrio financeiro do município. Falta pouco para tirarmos a prefeitura da inadimplência com a Receita Federal e a Previdência Social e com isso desbloquear recursos federais para investimentos em obras importantes para Plácido de Castro”.

Gedeon destacou que os compromissos financeiros da prefeitura com os funcionários têm sido cumpridos, pois são parceiros fundamentais da sua administração, destacando ainda a contribuição para os demais setores da economia local, como comércio e prestação de serviços, que também são beneficiados diretamente com o pagamento do 13º salário.