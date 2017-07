Petistas do Acre devem realizar ato em solidariedade a Lula em frente ao Palácio Rio Branco

Luciano Tavares, da redação ac24horas 18/07/2017 09:05:42

A militância petista do Acre deve voltar a realizar na próxima quinta-feira um ato público em solidariedade ao ex-presidente Lula só que dessa vez na frente do Palácio Rio Branco. Foi o que ficou combinado nesta segunda-feira, durante encontro do partido na Secretaria de Educação. O PT pretende reunir pelo menos mil pessoas na manifestação pró-Lula.

Lideranças petistas e correligionários realizaram ontem uma manifestação de solidariedade ao ex-presidente Lula, que foi condenado a nove anos e seis meses de prisão pelo juiz Sergio Moro no caso do triplex do Guarujá pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.