“Os críticos queimaram a língua”, diz Friale sobre onda de frio; “mago” não descarta a possibilidade de ser candidato a governador em 2018

Da redação ac24horas 18/07/2017 07:44:55

“Os críticos queimaram a língua, queimaram os cabelos, queimaram tudo”. Essa foi a exclamação do pesquisador meteorológico Davi Friale dita em uma transmissão ao vivo feita pela reportagem de ac24horas, que esteve na noite desta segunda-feira, 17, na Praça da Revolução, no Centro de Rio Branco.

“A gente pode trabalhar 40 anos acertando todas, mas sempre as pessoas irão dúvidar do nosso trabalho. Isso é divertido. Se não fosse assim, não tinha graça”, disse o professor.

De acordo com Friale, o tempo deve ficar mais frio ainda nesta terça-feira, 18. “Teremos um frio intenso com temperaturas entre 7 e 9 graus com sensação térmica abaixo de 0 graus”, explicou.

Segundo a previsão do tempo, na sexta-feira, dia 21, o clima começa a esquentar gradativamente, mas a sensação de frio deve durar até o sábado, 22, pela parte da manhã. “Ainda este ano teremos outras friagens. Eu não digo que essa agora será a maior do ano, mas por enquanto é a maior do ano. Poderá vir outra mais forte ainda”, enfatizou Friale.

De olho em 2018

Outro ponto abordado durante a entrevista do ac24horas com Friale foi sobre a possibilidade dele ser candidato a algum cargo nas eleições de 2018. Ele não descartou a intenção e afirmou que estuda a situação. “Existe uma possibilidade sim. Estamos aguardando uma opção (partido) para que possamos trabalhar e não brincar”, disse Friale, afirmando que já recebeu dezenas de convites de vários partidos para ingressar na vida pública.

Sobre a possibilidade de ser candidato a deputado estadual, federal ou a governador, Friale não descarta nenhuma. “Todas as possibilidades existem. Eu recebo diversas mensagens das pessoas pedindo que eu seja candidato e estamos ai para fazer o melhor primeiro para o nosso local, o Acre, e depois o Brasil”.