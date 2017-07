Neymar teria aceitado proposta milionária do PSG; dirigente do Barcelona nega tudo

Da redação ac24horas 18/07/2017 11:12:31

Neymar aceitou a proposta do PSG e vai deixar o Barcelona já nesta janela de transferências. O clube francês, que pagará a multa rescisória do craque brasileiro, que gira em torno de R$ 813 milhões, deve fazer o anúncio oficial em até duas semanas. As informações são do canal ‘Esporte Interativo’.

O diretor do Barcelona, Robert Fernández negou qualquer tipo de negócio com o atacante brasileiro. Mas de acordo com o jornal espanhol ‘Sport’, Neymar não estaria muito satisfeito com sua atual situação dentro da equipe e cogita deixar o time catalão.

Mesmo fazendo boa campanha no Barcelona, o atacante brasileiro ainda é extremamente pressionado por ficar na sombra de Lionel Messi. Jogar ao lado do argentino prejudica conquistas individuais, como o prêmio de Melhor Jogador do Mundo, o troféu mais cobiçado pelos atletas. A publicação diz que um grupo de pessoas próximas do craque insistem que esse seria o momento ideal para deixar a equipe em busca de maior protagonismo

Vale lembrar que em outubro do ano passado o brasileiro renovou seu contrato com o Barcelona até 30 de junho de 2021 por um salário de cerca de R$ 55 milhões por temporada e a multa rescisória gira em torno dos R$ 730 milhões.