Ministério do Trabalho diz que Estado do Acre perdeu 1,4 mil empregos em um ano

Da redação ac24horas 18/07/2017 10:13:37

Divulgados na tarde desta segunda-feira, 17, os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que o Acre perdeu 0,05% das vagas de emprego no mês de junho deste ano em comparação ao mês de maio. Em números absolutos são 36 demissões.

Não é isso que tem ocorrido no resto do Brasil Em nível nacional, o País fechou o mês de junho com novo saldo positivo na criação de empregos. Foram abertos 9.821 postos de trabalho, em todo o país – uma variação de +0,03% em relação ao estoque do mês anterior. Esta foi a terceira expansão consecutiva e a quarta registrada este ano.

Já no Acre, o acumulado de doze meses (junho 2016 – junho 2017) confirma a tendência negativa, já que foram fechados 1.464 postos de trabalho.