Mais um ex-presidiário é executado em Rio Branco

Da redação ac24horas 18/07/2017 10:51:31

Um ex-presidiário morreu na noite desta segunda-feira (17), após dar entrada no Pronto Socorro, vítima de disparos de arma de fogo. Raimundo da Silva Filho foi alvejado com três tiros na cabeça e perdeu massa encefálica.

O fato aconteceu em uma residência localizada na Travessa Santa Isabel, região do Bairro São Francisco, parte alta da cidade de Rio Branco. Os suspeitos teriam invadido a residência para matá-lo e em seguida fugiram tomando rumo ignorado.

Moradores da região foram os que acionaram o socorro. Após os tiros, encontraram Raimundo caído na sala da casa com os disparos na cabeça. Mesmo recebendo atendimento no Pronto Socorro, o ex presidiário não resistiu aos ferimentos e morreu durante os procedimentos.

O caso já está sobre a responsabilidade da Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (Dhpp).