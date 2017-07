Mais de 7,6 mil veículos foram financiados no Acre no primeiro semestre deste ano de 2017

O estado do Acre totalizou 7.646 veículos financiados no primeiro semestre do ano, avanço de 8,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados incluem automóveis leves, motos e pesados, considerando unidades novas e usadas.

O levantamento é da B3, empresa resultante da combinação de atividades da BM&FBOVESPA, uma das maiores bolsas do mundo em valor de mercado, e a Cetip, maior depositária de títulos privados da América Latina. A B3 opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG), base integrada de informações que reúne o cadastro das restrições financeiras de veículos dados como garantia em operações de crédito em todo o Brasil. O SNG impede que o processo de financiamento de veículos seja suscetível a fraudes sistêmicas.

Nos seis primeiros meses do ano, as vendas a crédito de automóveis leves somaram 4.739 unidades, crescimento de 14,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Já os financiamentos de motos totalizaram 2.800 unidades, alta de 3,2% na mesma base de comparação.

A região Norte somou 132.109 veículos financiados no primeiro semestre do ano, retração de 3,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Deste total, os automóveis leves foram responsáveis por 83.145 das operações, enquanto as vendas financiadas de motos somaram 45.081 unidades.

O total de veículos financiados no Brasil no primeiro semestre do ano atingiu 2.425.796 unidades, entre automóveis leves, motocicletas, pesados e outros, aumento de 7,4% em relação ao mesmo período de 2016. Desse total, veículos novos somaram 845.217 unidades vendidas a crédito, enquanto os usados chegaram a 1.580.579.