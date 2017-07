Jenilson e Pilique pedem criação de acesso turístico a Assis Brasil ao governador

Da redação ac24horas 18/07/2017 14:52:58

O deputado estadual Jenilson Leite (PCdoB), presidente da Comissão de Orçamento da ALEAC, junto com o presidente da Associação Comercial de Assis Brasil, Jesus Pilique, e seu vice Andre Barbosa, foram recebidos na segunda-feira (17) pelo governador Sebastião Viana (PT) para discutirem sobre a criação de um acesso turístico no município da fronteira com o Peru.

A ideia do acesso é facilitar a entrada dos turistas peruanos no município a partir da ponte que liga Assis Brasil a Iñapari, no Peru, direto no centro comercial da cidade acreana, não precisando mais usar o anel viário.

O governador ouviu com bastante interesse a ideia do projeto e se comprometeu realizar um estudo de viabilidade através do Deracre.

O deputado demonstrou otimismo após sair da reunião com o chefe do executivo acreano. “É uma luta antiga dos comerciantes de Assis Brasil, e estamos dando um novo passo na concretização dessa ideia, que pode dar um grande avanço econômico para a cidade. Saio otimista porque o governador se comprometeu em fazer um estudo para ver se é possível viabilizar o projeto. Já é um avanço”, salienta o deputado Jenilson Leite.

Jesus Pilique, presidente da Associação Comercial do município, entregou um documento ao governador assinado por todos os comerciantes e a população do município pedindo o apoio do Estado na concretização dessa ideia. “Entregamos um documento ao governador assinado por todos os comerciantes e a sociedade local, e percebemos que ele se mostrou sensível a nossa luta. Tendo se comprometido em mandar o Deracre fazer um estudo no tocante a viabilidade da execução da obra. A entrada de turista em Assis Brasil aquecerá ainda mais a economia local, e todos ganharão”, ponderou.

Segundo André Barbosa, vice-presidente da Associação Comercial de Assis Brasil, a sensibilidade do governador criou as melhores expectativas possível. ” Trouxemos a demanda de todos os comerciantes locais e também da sociedade, são várias assinaturas documentada que demonstra a vontade de toda população de construir uma cidade melhor. A gente está procurando alternativas para Assis Brasil, está localidade de fronteira, o governo se comprometeu em mandar uma esquipe de engenheiro do Deracre para fazer um estudo de viabilidade e junto com a prefeitura Buscar uma saída para garantir a movimentação de turistas e movimentar o comércio local, assim, gerando emprego e renda para o município de Assis brasil”, disse André.