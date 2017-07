Instituto Federal do Acre realiza chamada para cursos superiores

18/07/2017

O Instituto Federal do Acre (Ifac) realiza, no dia 24 de julho, nova chamada oral para cursos superiores em Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Xapuri. Os candidatos deverão comparecer nas unidades do Ifac, nos horários definidos em edital, para manifestação de interesse nas vagas remanescentes.

Conforme explica a diretora de Políticas de Graduação do Ifac, Jordana Riss, poderão participar da chamada oral somente os candidatos já estão inscritos na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC). A lista está disponível no link https://goo.gl/fQfZM1.

Nesta edição estão sendo ofertadas 117 vagas para os cursos de Tecnologia em Agroecologia, Agroindústria, Logística e Processos Escolares, além das Licenciaturas em Física e Matemática.

Matrículas

De acordo com edital, as matrículas serão realizadas nos dias 25, 26 e 27 de julho, nos setores de Registro Escolar dos campi Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Xapuri.

Os documentos, originais e cópias, necessários para efetivação das matrícula são: certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente, certidão de nascimento ou casamento, documento de identidade (oficial com foto), título de eleitor e certidão de quitação eleitoral (para maiores de 18 anos), documento de quitação com o Serviço Militar (para homens maiores de 18 anos), Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante original de endereço com CEP e atualizado (últimos três meses), além de uma foto 3×4 colorida e recente.

Para os candidatos inscritos em ações afirmativas, estes também deverão apresentar os documentos comprobatórios exigidos para a vaga concorrida.

A lista completa de documentos para a matrícula está disponível no link https://goo.gl/HZmvBn.