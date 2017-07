Inaugurada por Emylson na semana passada, delegacia de Sena não resiste a 1ª chuva

Da redação ac24horas 18/07/2017 08:18:03

A reforma anunciada da delegacia geral de polícia da cidade de Sena Madureira não suportou a primeira chuva. Apenas quatro dias depois de inaugurada e entregue a população a um custo de R$ 1.159.188,74, o local ficou totalmente alagado na chuva que veio junto com a friagem que domina o Estado desde a noite desta segunda-feira (17).

Um vídeo divulgado nas redes sociais ainda na noite de segunda-feira mostra enormes fluxos de água caindo do forro da delegacia, com várias pessoas lutando para escorrer o volume que se acumulava no chão do prédio. Não foram informados se os equipamentos eletrônicos foram atingidos ou danificados e nem quais foram os demais danos ao local.

O recursos gastos na reforma são em sua maior parte fruto de empréstimos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) e o prédio foi entregue na quinta-feira (13), em solenidade promovida pelo secretário de segurança Emylson Farias, pré-candidato ao governo pela Frente Popular.

O prédio seria uma resposta do governo aos altos índices de criminalidade que assolam a cidade de Sena Madureira, com reforma, ampliação e aparelhamento da Delegacia Geral da Cidade. Mas a obra já mostrou sua qualidade conforme mostra o vídeo.

Até o momento, a Secretaria de Segurança Pública não se manifestou sobre o caso.