Cavalgada da Expoacre 2017 deve ocorrer sem a presença de comitivas em Rio Branco

Luciano Tavares, da redação ac24horas 18/07/2017 12:33:00

As inscrições para as comitivas interessadas em participar da Cavalgada 2017 encerram na próxima quinta-feira, mas até o momento não houve inscritos, informou na manhã desta terça-feira, a secretária de Turismo, Rachel Moreira.

Isso quer dizer que a Cavalgava deste ano deve ocorrer sem as presenças das carretas no desfile até o Parque de Exposições Marechal Castelo Branco. Ano passado, os organizadores das comitivas já haviam antecipado que não participariam do evento.

No lugar das comitivas, os empresários resolveram inovar e comercializam camarotes que ficarão instalados nas laterais da Via Chico Mendes.

A Cavalgava acontece no próximo sábado, 22.