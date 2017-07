Câmara Municipal de Rio Branco homenageia Ministério Público do Acre em sessão solene

Em homenagem aos 54 anos do Ministério Público do Acre, a Câmara Municipal de Rio Branco, por meio do requerimento do vereador Rodrigo Forneck (PT), esteve realizando uma sessão solene para destacar as ações e projetos já desenvolvidos pela instituição há mais de cinco décadas.

“Nada é impossível quando se tem vontade de fazer, a palavra é sempre gratidão e semeadura. Uma vida de paz é o que se busca, com parcerias e trabalhos interinstitucionais, dignificamos quem mais precisa dos nossos serviços que é a população. Estamos firmes e irmanados na busca da dignidade humana e do respeito e amor ao próximo, princípio maior que deve nortear as nossas vidas”, afirma o procurador-geral Oswaldo D’Albuquerque.

O vereador Rodrigo Forneck destacou que a iniciativa se baseia no importante trabalho realizado pelo MP do Acre na sociedade. Para o parlamentar, a instituição vem cumprindo com rigor seu papel de guardião e fiscalizador.

“Essa homenagem representa o trabalho feito por meio das três frentes mais importantes do MPAC: o CAC [Centro de Atendimento ao Cidadão], CAV [Centro de Atendimento à Vítima] e o Natera [Núcleo de Atendimento Psicossocial em Dependência Química], quero parabenizar todos os servidores da instituição, representados pelo procurador-geral Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, e colocar o mandato à disposição para fortalecermos a rede de proteção às vítimas, em especial crianças e adolescentes, mulheres, negros, idosos, índios e população LGBT”, afirmou Rodrigo Forneck.

“Sabemos da importância do trabalho do Ministério Público ao longo desses 54 anos, dessa forma parabenizo o MPAC, pois essa Casa precisa e sempre precisará de sua parceria. Ajudem-nos a fazer com que esse parlamento seja grande”, disse o presidente da Câmara, Manuel Marcos (PRB).

Na oportunidade, a mesa diretora entregou uma Moção de Aplauso ao procurador-geral de Justiça, Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto e à corregedora-geral do MPAC, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues. O ato solene reuniu membros e servidores do MPAC e da Câmara Municipal de Rio Branco.