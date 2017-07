Atlético Acreano faz jogo de ida contra Gurupi na próxima segunda, 24 de julho

Da redação ac24horas 18/07/2017 10:16:19

O Atlético Acreano joga às 20h da próxima segunda-feira,24, contra o Gurupi, do Tocantins, no Estádio Gilberto Resende, na cidade de Gurupi, pelas oitavas de finais da Série D do Campeonato Brasileiro. O Galo Garijó passou fácil pelo São Franciso, do Pará, vencendo por 3 a 0 a partida que classificou o time acreano.

Segundo a Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta segunda-feira, 17, a etapa de jogos começa já neste próximo sábado, 22 de julho, com as partidas de ida. Os jogos de volta serão nos dias 28, 29 e 30 de julho.

O Rio Branco, o outro representante do Acre na Série D foi desclassificado pelo Maranhão (MA) no último domingo, 16.