Polícia encontra em cova no ramal do Mutum corpos de homens que saíram para comprar gado e desapareceram

Da redação ac24horas 17/07/2017 17:35:54

Após muito trabalho, agentes da Polícia Civil com o apoio de equipes do Corpo de Bombeiros e peritos do Instituto Médico Legal (IML) encontraram em uma cova rasa, no Ramal do Mutum, os corpos de Fernando de Oliveira (54) e Jean Carlos de Almeida (42), desaparecidos desde o último dia 8 de junho quando ambos saíram de moto dizendo à família que iam ao referido ramal comprar gado.

Em detalhes, os peritos informaram que os corpos estavam em uma área de difícil acesso no final do ramal, em uma cova de cerca 50 cm e sobrepostos um em cima do outro. Eles foram desenterrados e encaminhados para a base do Instituto Médico Legal (IML), onde deverão ser realizados exames para detectar a causa da morte de cada um.

A motocicleta em que Fernando e Jean estavam foi encontrada dois dias depois do desaparecimento jogada dentro de um igaparé nas proximidades de onde foram feitas as escavações para a exumação dos corpos.

O caso está ainda sobre investigação da Delegacia de Homicídios que tenta identificar e prender os suspeitos pelo crime. O delegado, Fabrizzio Sobreira destacou que não descarta a hipótese de um duplo latrocínio, mas, também investiga se o crime pode ter ocorrido por acerto de contas, já que as vítimas também possuíam passagens na polícia pelo crime de furto e receptação de gado.