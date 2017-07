Petistas do Acre fazem ato em solidariedade a Lula nesta segunda, no auditório da SEE

Da redação ac24horas 17/07/2017 09:36:00

Lideranças petistas e correligionários realizam nesta segunda-feira, dia 17, manifestação de solidariedade ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado a nove anos e seis meses de prisão pelo juiz Sergio Moro no caso do triplex do Guarujá pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

O convite está sendo espalhado em redes sociais, pessoalmente, pelo secretário do PT no Acre, Cesário Braga. Em notas públicas, os presidentes de diretórios estaduais destacaram a completa ausência de provas, configurando a condenação em um ato de perseguição política, com a finalidade de impedir Lula de participar de qualquer processo eleitoral.

“Lembremos que o mesmo Juiz Federal absolveu a esposa de Eduardo Cunha, Cláudia Cruz, e a esposa de Sérgio Cabral, contra quem havia provas bem mais robustas e consistentes quanto à prática de corrupção. Vejo, portanto, um tratamento desigual, dois pesos e duas medidas, o que caracteriza a utilização do aparato judicial para fins de perseguição política”, diz nota assinada pelo deputado estadual Daniel Zen, presidente da sigla no Acre.

Em Rio Branco, o ato ocorre no auditório da Secretaria de Educação e Esporte, na ladeira do Bola Preta, região da Sobral. O ato começa às 18 horas e deve reunir além de militantes, os principais políticos do estado, ligados à Frente Popular.