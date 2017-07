PDT trabalha para incluir o nome de Luiz Tchê na chapa majoritária da Frente Popular

Da redação ac24horas 17/07/2017 08:59:16

Após toda movimentação em torno dos quatro pré-candidatos ao governo do Acre pela Frente Popular do Acre, coligação comandada pelo PT, os partidos com maior representação no bloco que administra o Acre há quase 20 anos, se preparam para apresenta os nomes de postulantes aos demais cargos na chapa majoritária que conta com nomes como Jorge Viana, Ney Amorim e Marcus Viana.

Os dirigentes do PDT iniciaram as articulações em torno de Luiz Tchê, presidente da sigla, que espera emplacar o nome do ex-deputado estadual como um dos membros da chapa majoritária. Inicialmente, os pedetistas entram na disputa para indicar Tchê como pré-candidato a vice-governador, mas não descartam que ele seja indicado como suplente de Ney Amorim ou Jorge Viana, ambos do PT.

O diálogo para apresentar a indicação de Luiz Tchê como possível integrante da chapa majoritária da FPA teve início durante uma reunião do pré-candidato ao governo do Acre, Daniel Zen (PT) com os deputados estadual Heitor Júnior e Jesus. O nome de Luiz Tchê será levado para apreciação do conselho político da FPA. De acordo com os deputados pedetistas, o presidente do PDT tem apoio de alguns partidos.