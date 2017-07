O Inverno finalmente chegou e com ele a friagem!

Atenção!!!

Esse texto pode conter spoiler para os mais puristas.

Esteja avisado!

E o inverno chegou!!! 16 de Julho de 2017, o dia mais esperado dos fãs de “Game of Thrones” agora é real. Escrevo no calor – ou seria no extremo frio? – da emoção de ter assistido os 56 minutos do EP 01 (Dragonstone), dirigido por Brian Kirk, Timothy Van Patten, Daniel Minahan, Alan Taylor e só quero dizer uma coisa para vocês: quero aquele mapa da Cersei Lannister na área aqui de casa que não tenho aquele pátio do tamanho do sofá da Ana Hickmann, embora o que a Daenerys Targaryen encontrou na volta pra casa – e que casa! -, seja muito mais real. Meninas é sério! Se quisermos dominar o mundo sem aquela lança da Arya Stark, o negócio é ter um mapa. Nada de “Follow the Money”, o negócio é ter um mapa para chamar de seu.

Com seus mapas ao alcance das mãos as duas rainhas mais poderosas dos sete reinos estão prontas para começar a guerra, independente do Rei da Noite. Impossível, porém, não manter os olhos bem abertos ao que acontece no Norte. Jon Snow chegou para governar. É um excelente líder e tem a pegada do bom rei, de bom coração como a – dizem – irmã Daenerys, que apesar das boas intenções é beligerante como poucas. E coração bom é raro na minha série favorita, também conhecida como “resta um”. Os valores de Jon Snow são nobres, mas sua irmã Sansa está lá em Winterfell para lembrá-lo que bondade e misericórdia não ganham guerras.



Dito isso, vale lembrar que primeiro EP da sétima temporada de GOT foi uma continuação do último EP da temporada de 2016 e começou em grande estilo com a segunda parte – não combinada, mas extremamente bem alinhada – da vingança do Casamento Vermelho. Tudo indica que Arya Stark vai brilhar ainda mais nesta temporada. Adoro essa menina.

Pausa para algo que não gostei. Amo, amo, Ed Sheeran. E ele estava ali brilhando e cantando. Dedinho – não é o Mindinho, gente!! – da Maisie Williams, atriz que interpreta Arya e é fã dele. A participação foi lúdica, linda! Só dispensava ser como soldado Lannister. No resta um, porém, não apego gera dores. Não precisa ser inteligente para saber que ele não vai durar. Uma pena.

Voltando…

Depois de sete temporadas, GOT continua tendo os mesmos personagens que fazem o enredo funcionar: Cersei e Jaime Lannister; Jon Snow; Sansa, Arya e Bran Stark; Daenerys Targaryen e Tyrion. Westeros continua sendo o centro do mundo e o destino de todos, no fim das contas é Porto Real, que agora tem uma rainha que acha que sabe tudo e mesmo sem apoio, conta com todas as maldades que aprendeu com o pai na vida, para governar com mãos de ferro os sete reinos.

Sobre Cersei: ela recusou um casamento com Euron e ele prometeu voltar com uma recompensa digna? Será Tyrion? Um dragão? Curiosidade mata! Nessa hora, registre-se, quase fiquei com pena do Jaime. No fim das contas ele ama essa irmã mais que a própria vida. Talvez mais que aos filhos que tiveram juntos e agora jazem no vale da morte. Uma verdade cruel: a cena só serviu para mostrar que Cersei não tem coração.



No Norte, Jon quer governar com paz entre os aliados. Sansa quer vingança e tem o ambicioso Mindinho ao seu pé de ouvido sussurrando seus planos de dominar o trono de ferro. Isso vai dar disputa no próximo domingo, pelo que li. Sansa tem horas que parece ser filha da Cersei. Parece que o estilo Sonsa não a abandona. E olha que vibrei com o apoio que ela deu ao Jon Snow na batalha da última temporada. Pontos, porém, para a forma como vem tratando Mindinho. Ele não a domina. Ao menos não por enquanto.

Um fato real, oficial e concreto: as mulheres dominaram a coisa toda. Da primeira à última cena. Surra de poder feminino! Inegável que as mulheres carregaram o EP e devem seguir por toda a temporada.

Hora da reclamação: o serviço de streaming da HBO, o HBO GO apresentou muitas falhas na estreia mais esperada da temporada. Imperdoável. Uma amiga, a Nanny Santana, teve correr, literalmente para poder assistir o EP porque a NET deu pau na casa dela. Injusto com fãs. Tomara que no próximo domingo tudo se estabeleça, porque o inverno só está começando!!



Friagem

De bônus com a chegada do pior inverno de nossas vidas, o Acre vai ganhar hoje, segundo o mago Davi Friale, um frio de quebrar queixo. Em Rio Branco deve chegar bem no meio dia. Em Cruzeiro depois das 23h e deve durar alguns dias. Há promessas de temperaturas em torno dos seis, nove graus. Espero que seja na densa floresta, longe das casas das pessoas. Mesmo sendo do Norte e nos sete reinos o frio reina no Norte, não estamos preparando para tanto. Frio, no entanto, é bom. Se vir com um pouco de umidade também ajuda. Se aumentar a sequidão dos últimos dias vai ser de lascar.

Tudo seco

Essa baixa umidade, não esqueça, é perigosa para a saúde. Beber água é remédio. Beba água. Muita água. Essa sequidão é reflexo de desmatamento, mudanças climáticas e queimadas. Queimadas que não param. A área lá de casa é testemunha. Cheia de fuligem já tem um mês. Um absurdo.

Solidariedade

Vindo esse frio todo – no Chile o frio foi um dos maiores da história – não podemos esquecer da solidariedade. Há centenas de pessoas que não são afortunadas como eu e você. Elas não tem casacos e cobertores para se cobrir do frio e exibir modelito de inverno europeu. Sejamos solidários. Amor e misericórdia só faz bem. Doações também!

Bom dia, boa tarde, boa noite!!!

Boa semana a todos!