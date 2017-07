Morre o coronel da reserva Roberto Junqueira, ex-comandante da PM do Acre

Luciano Tavares, da redação ac24horas 17/07/2017 14:36:46

Morreu nesta segunda-feira, 17, no Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo, vítima de falência múltipla do órgãos, aos 70 anos, o coronel da reserva Roberto Junqueira Inácio. Ele foi comandante-geral da Polícia Militar do Acre entre os anos de 1987 e 1988.

Em nota, o governador Sebastião Viana lamentou o falecimento e se solidarizou à família, amigos e colegas de farda de Roberto Junqueira ao destacar que o coronel foi comandante da instituição no final dos anos 80.