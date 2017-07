Jonas Lima poderá disputar indicação a candidato a vice-governador na chapa da FPA

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 17/07/2017 09:40:21

O deputado estadual Jonas Lima (PT) poderá entrar na disputa pela candidatura a vice-governador na chapa majoritária da Frente Popular do Acre (FPA). Segundo partidários de Lima, sua indicação seria referendada pela necessidade de um nome com bases políticas sólidas no Vale do Juruá. Nas últimas eleições, Jonas Lima indicou a candidatura do irmão, Isaac Lima (PT), que foi eleito prefeito de Mâncio Lima.

Os apoiadores do petista acreditam que ele reúne as qualidades necessárias para a candidatura a vice-governador. Aparecendo como um bom articular nos bastidores, Jonas Lima foi o deputado petista mais bem votado no Vale do Juruá, estaria com o mandato bem avaliado no interior do Estado, além de ser visto como um dos parlamentares mais fiéis ao projeto da Frente Popular do Acre.

Militantes de algumas tendências do PT estariam preparando um evento para fazer a indicação de Jonas Lima. Procurado pela reportagem, o deputado não descarta a possibilidade de ser candidato a vice-governador. “Sou um soldado do PT. Se for a vontade da militância e dos dirigentes que eu faça parte da chapa majoritária, estou preparado para qualquer desafio proposto”, ressalta o petista.