Homem morre após colisão entre barcos no Rio Japiim

Da redação ac24horas 17/07/2017 08:43:47

Uma colisão frontal entre barcos deixou um homem morto. O acidente ocorreu no Rio Japiim, região de Mâncio Lima, no último sábado, dia 15. Uma equipe do Corpo de Bombeiros precisou correr para socorrer o homem que não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.

A vítima fatal foi identificada como Francisco Oliveira de Souza, de 43 anos, mais conhecido como Chico da Luci. Ele vivia na cidade e teria saído para pescar quando a colisão ocorreu.

O caso agora será investigado por peritos do Corpo de Bombeiros que devem apontar nos próximos dias o motivo do acidente envolvendo as embarcações.