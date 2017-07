Homem derruba muro de escola, mas não faz o teste do bafômetro por falta de bateria

Um homem sem habilitação destruiu parte do muro da escola São Luiz Gonzaga, na Vila Campinas, no município de Plácido de Castro na madrugada desta segunda-feira, 17. O caso foi registrado na delegacia do município.

Sidimar das Neves Valentim fazia uma manobra em um Voiage de cor preta quando derrubou a parte da frente do estabelecimento escolar. O veículo pertence a Marcus Túlio Rodrigues, de acordo com informações registradas no boletim de ocorrência.

O veículo permaneceu dentro da escola e o condutor foi conduzido à delegacia. Na unidade policial não foi possível fazer o teste etilômetro por falta de bateria no aparelho.

O motorista deve ser obrigado a pagar pela reconstrução do muro da escola São Luiz Gonzaga.