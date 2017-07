Filhos de detentos são usados para entrar com celulares em presídio de Cruzeiro do Sul

Da redação ac24horas 17/07/2017 08:45:28

O anseio por celulares nas celas do Presídio Manoel Nery da Silva, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, é tão grandes, que é as crianças estão sendo usadas como arma para a entrada de aparelhos telefônicos no complexo prisional. Duas mães acabaram presas esse domingo, dia 16, por usarem os filhos.

Elas esconderem cinco celulares dentro do saco de salgadinho e na caixa do achocolatado do filho de uma delas, uma criança de apenas três anos. Ao passar pelo processo de revista, que para crianças é diferente, os agentes penitenciários desconfiaram e deram o flagrante.

Dentro das embalagens estavam, além dos celulares, fones de ouvido, carregador e um cabo USB para repasse de informações. As duas mulheres foram conduzidas para a Delegacia de Cruzeiro do Sul, onde seriam ouvidas e direcionadas em seguida para o presídio feminino. As crianças foram encaminhadas ao Conselho Tutelar.