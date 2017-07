Encontrado corpo de jovem que desapareceu no Rio Môa

O corpo do jovem Armildon Souza da Silva, de 28 anos, que despareceu no Rio Môa, após uma colisão entre embarcações no dia 09, foi encontrado por banhistas em uma praia na Comunidade Florianópolis, neste domingo, dia 16, após oito dias do acidente.

Somente neste ano, oito pessoas já morreram por afogamento em rios da região. O Corpo de Bombeiro já havia encerrado as buscas pelo rapaz que tornou-se a única vítima do acidente. Por isso, familiares fizeram uma séria de denúncias contra a instituição militar.

Neste ano foram registradas sete mortes nos rios da região, em todas as vítimas não estavam com colete. O corpo de bombeiros chegou a realizar campanhas em diversas comunidades enfatizando o uso do equipamento de proteção e a prevenção a acidentes aquáticos.