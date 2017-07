Em agenda do Deracre em Xapuri quem mais aparece é o secretário de Segurança do AC

Luciano Tavares, da redação ac24horas 17/07/2017 14:19:54

Sebastião Viana foi a Xapuri nesta segunda-feira, 17, e anunciou investimentos de R$ 6 milhões para a construção de um anel viário. Mas não foi o governador petista, que já começa a descer as escadarias do Palácio (falta um ano e meio para o final de seu governo), quem mais apareceu. Não. Pelo menos nas fotos publicadas no Facebook, o secretário de Segurança, Emylson Farias, aparece em todas. E em destaque. Detalhe: a agenda não era da pasta coordenada por Emylson, era do Deracre.

Há aqui duas explicações óbvias para isso: Emylson é empurrado para o mundo político partidário. Por ora, apenas por ora, no momento, Emylson é pré candidato a governador pela FPA; O secretário também é xapuriense. Quem conta sua história afirma que muito antes de ele se formar em Direito na Universidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, ele foi vendedor de quibe nas ruas de sua cidade natal.

Cristovam Pontes, diretor do Deracre, pré-candidato a deputado federal, tirou apenas uma casquinha da agenda.