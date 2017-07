Edital convoca 525 selecionados para cursos de Técnicos no Acre

A Secretaria de Estado de Educação e Esporte divulgou nesta segunda-feira (17) o resultado do edital de seleção, convocação e homologação nº 46/2017 de seleção de alunos para “Cursos Técnicos de Nível Médio concomitantes”. As mais de 500 vagas são para cursos ofertados pelo Instituto de Desenvolvimento da Educação Profissional Dom Moacyr Grechi (IDM).

Técnicos em: agenciamento de viagem; aquicultura; artes visuais; cozinha; cuidados de idosos; design de móveis; documentação musical; edificações; eletrotécnica; equipamentos biomédicos; eventos; gerência em saúde; guia de turismo; hospedagem; lazer; logística; nutrição e dietética; órteses e próteses; pesca; processos fotográficos; produção de áudio e vídeo; prótese dentária; recurso pesqueiros; saúde bucal; segurança do trabalho; teatro; vigilância em saúde

Para a matrícula, os selecionados devem apresentar: Declaração da escola na qual está matriculado; Original e cópia: CPF e RG (no caso de não possuir RG, apresentar Certidão de Nascimento), comprovante de endereço atual e comprovante de participação em programas sociais (beneficiários); Cópia de documento bancário que comprove existência de conta poupança ou conta corrente ativa no nome do aluno; Cópia do cadastro de credor como bolsista na Secretaria da Fazenda – SEFAZ; Cópia dos documentos pessoais do representante legal (quando se tratar de alunos menores de idade).

Os candidatos selecionados deverão comparecer ao local de matrícula a partir de 17/07/2017, mas os alunos vão ser informados via contato telefônico constante na ficha de inscrição. Se aluno não efetivar a matricula no prazo, serão chamados do cadastro de reserva.

A relação dos selecionados, por curso e classificação está disponível na edição do Diário Oficial do Estado do Acre (DOE <http://www.diario.ac.gov.br/>) desta segunda-feira, páginas 19-28.. Após baixar o arquivo em formato PDF no site, o candidato pode agilizar a pesquisa digitando Ctrl+“F”, abrindo o sistema de pesquisa, e digitando o nome a ser pesquisado e apertando “Enter”.