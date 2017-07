Defensoria Pública realiza oficina sobre eixos da justiça e política de assistência social

Da redação ac24horas 17/07/2017 09:04:49

Com a finalidade de capacitar defensores, servidores e entidades parceiras, a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) realizou nos dias 13 e 14 de julho (quinta e sexta-feira), no auditório do Palácio do Comércio, em Rio Branco, a oficina: “As interfaces entre a Justiça e a Política de Assistência Social”.

Na quinta-feira, 13, a programação contou com as palestras: O atendimento Civil e a Política de Assistência Social; A Política Nacional de Assistência Social; A Proteção Social Especial de Média Complexidade O Cadastro Único e Bolsa Família e debate. Para encerramento das atividades, foram realizadas visitas às entidades da rede, na manhã desta sexta-feira, 14.

O Coordenador responsável pela oficina, Celso Araújo, ressalta que o objetivo do evento é qualificar todos os funcionários da DPE/AC para que possam oferecer um melhor atendimento aos assistidos.

“Nos últimos meses a Defensoria Pública vem realizando várias atividades voltadas para questões sociais na busca de melhorar nossos serviços. Essas atividades já estão refletindo em nossos atendimentos e trazendo bons resultados, com certeza essa oficina também trará frutos”, disse o coordenador responsável pela oficina, Celso Araújo.

A Defensora-Geral, Roberta Caminha Melo, destaca a importância da ação como uma oportunidade única de estreitamento de laços e articulação para o trabalho em conjunto. “Isso fortalece a Instituição da Defensoria Pública que é garantidora dos direitos daqueles mais vulneráveis para aproximar cada vez mais o cidadão do acesso à justiça”.

Visita às entidades

Para acompanhar e conhecer na prática o funcionamento da rede, defensores, servidores e estagiários realizaram visitas às seguintes entidades: Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referencia Especializado de Assistência Social (CRESS), Casa Abrigo Mãe da Mata e no Centro Dia para Idosos.

Para a defensora Thais Oliveira a oportunidade proporcionou o compartilhamento de experiências vivenciadas diariamente na instituição. “Este evento é muito importante para construirmos uma comunicação da Defensoria Pública com os órgãos do governo, as secretarias e as demais entidades que fazem parte da política de assistência social do Estado”, disse.

Parcerias

A iniciativa promovida pela Coordenadoria do Núcleo de Cidadania e Núcleo Multidisciplinar contou com a parceria da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Acre (ADPACRE), da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS) e Secretaria de Cidadania e Assistência Social (SEMCAS).