Após Lula condenado, Marina Silva se apresenta como candidata ao Planalto pela Rede

Da redação ac24horas 17/07/2017 14:16:22

A Coluna Painel, do jornal Folha de São Paulo, informa que após a condenação do ex-presidente Lula, a acreana Marina Silva chamou líderes da Rede no Congresso para uma conversa sobre 2018. Segundo a Folha, Marina deu sinais de que decidiu entrar no páreo e quer montar, desde já, uma agenda de candidata.

Marina disse que há “um grande vácuo” na política e afirmou que a Rede precisa apresentar uma “alternativa aos polos”.

Na conversa com aliados, quando o assunto foi a possível filiação de Joaquim Barbosa e Carlos Ayres Britto, Marina disse que atua para ter os dois ex-presidentes do STF nos quadros do partido. Ambos são vistos como nomes ideais para compor uma chapa com ela em 2018.

Nesta segunda (17), ela participa de encontro com artistas no Rio.