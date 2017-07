Acreano de Tarauacá é vice-campeão mundial de jiu-jitsu em disputa no Rio de Janeiro

Luciano Tavares, da redação ac24horas 17/07/2017 08:28:18

O atleta acreano João Herbert sagrou-se vice-campeão mundial de jiu-jitsu na categoria master 1, no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, no Rio de Janeiro, Sábado passado. Ele disputou a final com o carioca Vitor Gomes.

A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, teve atletas do Uruguai, Colômbia e Argentina. Ao final, o duelo ficou entre os brasileiros.

O acreano, nascido em Tarauacá, tem 32 anos. Para chegar até a competição, além do esforço individual em treinos diários, contou com ajuda financeira de vários amigos.

“Esse resultado é mais que ser campeão para quem trabalha e treina com pouco incentivo e apoio. Foi complicado, a mulher nem me via direito. Eu malhava 5h30 chegava 7 em casa, e 11h45 treinava jiu-jitsu, aí saia da loja ia treinar jiu-jitsu até 8:30 da noite. Mas é complicado. Não temos apoio de nada. Eu sou empresário, eu ajudo um pouco que dá e ainda fico atrás de um e de outro pra ver se consigo ajuda”, desabafa.