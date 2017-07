Homem que teria provocado acidente na AC-40, no Vila Acre, morre no Pronto Socorro

Da redação ac24horas 16/07/2017 08:16:04

Francisco José da Silva, de 48 anos, morreu neste sábado (15), após dar entrada no Pronto Socorro de Rio Branco, com perfuração no baço. Ele teria provocado um acidente ocorrido na tarde de sexta-feira, na AC-40, região do bairro Vila Acre.

De acordo com o informado pela polícia, Francisco José, aparentemente alcoolizado, teria colidido contra um veículo modelo Classic que invadiu a contra mão e também colidiu contra outro veículo modelo Fiesta. Todos foram conduzidos ao hospital com ferimentos e Francisco conduzido também ao hospital através da Polícia Militar com suspeita de fratura.

Ele passou por procedimentos cirúrgicos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã deste sábado. A polícia ainda informou que não foi possível realizar o exame que pudesse constatar embriaguêz devido ao estado do homem e a perícia foi acionada para os devidos procedimentos de coleta de informações no local do acidente.