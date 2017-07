Detento é encontrado morto no Francisco de Oliveira Conde; Iapen diz que foi Overdose

Da redação ac24horas 16/07/2017 14:26:39

Um detento foi encontrado morto por agentes penitenciários dentro da unidade penitenciária Francisco de Oliveira Conde (Foc), na noite deste sábado (15). O preso foi identificado como Erivaldo Ferreira Bento, de 38 anos, e estava cumprindo pena no chapão do presídio, onde ficam os condenados em regime fechado.

A causa da morte , de acordo com o Instituto Penitenciário do Acre, é que o detento tenha ingerido uma grande quantidade de droga e tido uma overdose.

A direção da unidade ouviu todos os presos da cela onde ocorreu o caso e abriu uma sindicância para apuração dos fatos. O Iapen presta toda assistência para a família do reeducandos. A Polícia Judiciária foi acionada para realizar perícia no local e abrir as investigações sobre o caso.