Caciques anunciam para dia 20 de julho tomada das torres que pode deixar Acre no escuro

Da redação ac24horas 16/07/2017 07:43:49

Lideranças Kaxarari confirmaram para a próxima quinta-feira, 20, a tomada de duas torres da linha de rede elétrica que abastece o Acre. As torres estão localizadas no município de Extrema, em Rondônia.

À imprensa de Porto Velho, os caciques prometeram levar cerca de 300 índios Kaxarari para tomar as torres em protesto por energia elétrica, educação, estradas e saúde para todas as seis aldeias da reserva, localizadas no município de Porto Velho, na Ponta do Abunã.

Se não forem atendidos eles podem danificar as torres, o que ameaça deixar o Acre no escuro.