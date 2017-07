Trio é preso com arma após perseguição no segundo distrito

Da redação ac24horas 15/07/2017 15:45:18

A Polícia Militar prendeu na manhã deste sábado (15), três pessoas com uma arma após perseguição iniciada na Travessa do Pescador, região do Bairro Belo Jardim, segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com o registrado na Delegacia de Flagrantes (Defla), os policiais do segundo batalhão estavam em patrulhamento quando resolveram abordar um veículo que estava com a lanterna traseira queimada. O motorista não teria obedecido a ordem de parada. Logo em seguida a PM iniciou uma perseguição pelas ruas.

Durante esta perseguição, a arma de fogo que estaria com os suspeitos foi lançada do carro pela janela e um dos suspeito também tentou se evadir se jogando do carro em movimento. Os policiais pediram apoio a outras guarnições que juntos conseguiram interceptar o veículo e prender os três suspeitos de identidade não divulgada.

O suspeito que se lançou do veículo precisou receber atendimento e foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento do Segundo Distrito, em seguida foi levado diretamente para a Delegacia de Flagrantes.

O veículo não estava com restrição, porém estava com os documentos vencidos e além do trio responder por posse ilegal de arma, vai responder por desobediência e levar uma multa de trânsito.