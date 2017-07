Sebastião Viana parece “preparar” Marcus Viana em intensivão com equipe de governo

Luciano Tavares, da redação ac24horas 15/07/2017 08:20:35

Quando falou ao ac24horas em novembro de 2014, logo após ser reeleito governador, Sebastião Viana citou uma locomotiva que seria entregue ao perfeito Marcus Alexandre Viana. O chefe do Palácio Rio Branco, condutor do processo político da Frente Popular, não escondeu, à época, a intenção de entregar essa condução ao prefeito da capital.

E esse processo já começou. Se vai engrenar é outra história. Há duas semanas a Agência de Notícias do Acre noticiou que o governador Sebastião Viana, na Casa Rosada, acompanhado da chefe da Casa Civil, Márcia Regina, apresentou ao prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre Viana, os investimentos definidos para o segmento da Economia Sustentável do Acre.

O texto da Agência diz que Sebastião Viana lembrou ao prefeito de Rio Branco que o desafio da próxima gestão está em olhar para a economia e para a nova equação de sustentabilidade do Estado, valorizando tudo que foi feito, o que está sendo feito e está por vir.

Na mesma mesa de Sebastião e Marcus estavam gestores do meio ambiente, economia e produção.

Essa foi apenas a primeira das muitas reuniões que Marcus Alexandre terá com gestores de diferentes pastas do Estado para conhecer internamente como funciona atualmente a máquina estatal. Marcus, o primeiro nome da lista do PT e da Frente Popular para ser pré-candidato ao governo, faz uma espécie de intensivão com os secretários de Sebastião Viana, principalmente em áreas que ele possui menos afinidade.

Ontem, o prefeito esteve com Sibá Machado, secretário de Indústria, e equipe. Hoje, o prefeito volta a se reunir com mais gente da equipe do Estado.

Sebastião Viana parece confiante, e sob o pretexto de incentivar Marcus a “estudar” seu governo pensa em uma transição, a 15 meses das eleições gerais.