Por empate, Atlético Acreano encara São Francisco (PA) na disputa por vaga no Florestão

Jairo Barbosa 15/07/2017 07:57:03

O Atlético Acreano nem precisa fazer gols para se classificar a próxima fase da série D neste sábado diante do São Francisco do Pará. Mas também não pode sofrer nenhum gol.

Com a vantagem de poder empatar em 0x0, o Galo está numa posição favorável para enfrentar os paraenses, mas no clube ninguém deu espaço para essa vantagem, que poderia causar um certo comodismo no time.

O empate em 3×3 no início da semana fora de casa, deixou o Galo em vantagem para decidir a vaga em casa e avançar. Na verdade, o time do Acre se classifica com três empates: 0x0, 1×1 e 2×2, mas o técnico Álvaro Migueis não quer correr nenhum risco e disse durante a semana, que a equipe vai adotar a mesma postura dos jogos anteriores: força máxima no ataque.

A partida começa às 17 no estádio Florestão, na capital do Acre.